Unter dem Motto „Stadt und Land – Hand in Hand“ waren am Donnerstag Nachmittag der Wattenscheider Landtagsabgeordnete Serdar Yüksel und Wolfgang Rohmann der Fraktionsvorsitzende der Wattenscheider SPD-Bezirksfraktion unterwegs durch Wattenscheid.

Auf Ihrem Weg machten sie Halt an den wichtigsten – von der SPD in Land, Stadt oder beiden gemeinsam – auf den Weg gebrachten Projekten Wattenscheids. Sie besuchten den S-Bahnhof Höntrop, das auch als „Zweistromland“ bezeichnete Neubaugebiet, den Wattenscheider Bahnhof, den Park am Ehrenmal, die Baustelle der neuen Dreifachturnhalle und den August-Bebel-Platz. Wolfgang Rohmann: „An all diesen Projekten kann sich die Wattenscheider SPD messen lassen!

Wir haben vor 6 Jahren einen von UWG und CDU gemeinsam heruntergewirtschafteten Stadtbezirk übernommen und haben viele wichtige Projekte für Wattenscheid erkämpft.

Ich gehe davon aus, dass wir am Sonntag ein gutes Ergebnis für unsere geleistete Arbeit erzielen können und somit Wattenscheid noch weiter entwickeln können.“ Auf Ihrem fast dreistündigen Weg führten beide zahlreiche Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern.