In Wattenscheid kommt es aktuell zu Verkehrsbehinderungen bei der Straßenbahnlinie 302. Grund ist ein Tagesbruch in der Nähe des Wattenscheider Rathauses. Deshalb fährt die Bahn momentan nicht zwischen August Bebel Platz und Lohrheide. Sowohl von Bochum aus kommend als auch von Gelsenkirchen aus kommend müssen Fahrgäste an der Haltestelle Freiheitsstraße aussteigen und die Bahn wechseln. Die Bogestra hofft, dass die Bahnen ab 18 Uhr wieder durchfahren können.

