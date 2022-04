Landesligist SW Wattenscheid 08 hat am Sonntag drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren. Nachbar und Schlusslicht DJK zog sich beim 0:3 beim Tabellenführer Türkspor Dortmund einigermaßen achtbar aus der Affäre.

Mit dem 4:0-Erfolg an der Dickebankstraße gegen Kirchhörder SC fuhr die Truppe von Christian Möller innerhalb einer Woche zwei klare Siege ein und verließ damit auch die Abstiegsränge. Als es torlos zum Seitenwechsel in die Kabine gegangen war, haderten die 08er bereits mit der Chancenverwertung. Vier Hochkaräter hatten die Gastgeber im ersten Durchgang ausgelassen.

Nach dem Pausentee wurde der Siegeswille der Schwarz-Weißen schnell belohnt. In der 49. Minute brach David Schroven mit seinem 13. Saisontreffer den Bann. Danach ließen Felix Grabienski und Patrick Mosemann ihre Landesliga-Torpremieren im 08-Dress folgen, ehe Marc Pape zwei Minuten vor dem Abpfiff mit dem 4:0 das „Sahnehäubchen“ auf die Partie setzte.

Am Donnerstag müssen die 08er zum ebenfalls noch gefährdeten SV Hilbeck (Kreis Soest), während die DJK am Stadtgarten den Tabellenzweiten aus Hombruch empfängt.

Mehr Fotos von der Dickebankstraße