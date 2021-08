Im Gegensatz zur SG Wattenscheid 09 hat Nachbar SW 08 die zweite Runde im Westfalenpokal erreicht. Die Dickebank-Kicker setzten sich im Elfmeterschießen in Stadtlohn durch.

„Es war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenig Torchancen auf beiden Seiten“, meinte 08-Coach Christian Möller nach dem Pokalerfolg seiner Mannschaft an der niederländischen Grenze.

„Wir waren insgesamt die etwas bessere Mannschaft und haben deswegen auch verdient gewonnen“, so der Schwarz-Weiß-Trainer weiter. Bastian Dirsus und Diyar Kaplan waren in der normalen Spielzeit am glänzend reagierenden Stadtlohner Schlussmann gescheitert. Sein 08-Pendant, Heiko Langenfeld, avancierte dann zum Matchwinner.

Der SW-Schlussmann parierte einen Strafstoß und traf später selbst vom Punkt.