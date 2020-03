Bezirksligist VfB Günnigfeld hat am Sonntag drei Bonuspunkte im Kampf um den Klassenerhalt geholt und den Tabellenvierten FC Altenbochum mit 4:3 besiegt. SW 08 hat die Tabellenführung nach einem 1:1 in Wanne wieder eingebüßt.

Nach 95 temporeichen und aufregenden Minuten war die Freude an der Kirchstraße riesengroß. Der VfB Günnigfeld hatte auf dem Hartplatz den Meisterschaftsaspiranten aus Altenbochum nach einem Kampfspiel und biegen und brechen mit 4:3 besiegt und sich damit etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen können.

Bereits nach 30 Sekunden gab es Grund zur Freude im VfB-Lager. Marvin Pancke hatte auf Zuspiel von Fabrice Meinert die frühe Führung erzielt. „Zuspieler“ Meinert hatte danach binnen 90 Sekunden zwei weitere Hochkaräter auf dem Fuß. Es dauerte mehr als eine Viertelstunde, ehe der favorisierte Gast ins Spiel fand. Beim Ausgleich stand Torschützer Kleinstäuber ziemlich drei am „zweiten“ Pfosten. Kurz vor dem Seitenwechsel gingen die Gäste durch einen Distantschuss ihres Kapitäns Rinklake sogar in Führung. Wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff konnte VfB-Kapitän Marvin Missun mit einem Flachschuss ins linke Eck aus 12 Metern ausgleichen.

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams auf dem durch den Dauerregen mehr und mehr aufgeweichten Platz einen offenen Schlagabtausch.

Ein probates Mittel gegen den stark auftrumpfenden Marvin Pancke hatte Altenbochum allerdings nicht parat. Beim 3:2 profitierte er nach dem Doppelpass vom Zuspiel seinen Bruders Maurice, und beim 4:2 traf er aus Linksaußenposition aus extrem spitzem Winkel. In der Schlussphase konnten die Gäste noch einmal verkürzen, doch mit viel Herz und Leidenschaft und 60 Sekunden vor Schluss auch mit einem Quäntchen Glück verteidigte die Degenhardt-Truppe den Vorsprung und fuhr drei Bonuspunkte im Kampf um den Klassenerhalt ein. Nicht unverdient nach einer der besten Saisonleistungen.

„Es war ein gerechtes Unentschieden“, meinte 08-Trainer Christian Möller nach dem etwas enttäuschenden 1:1 beim „Kellerkind“ SF Wanne. „Es war spielerisch von uns nicht gut. Wir haben kaum Torchancen gehabt“, so der Coach weiter. Nach der Wanner Führung zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte Bastian Dirsus mit einem noch abgefälschten Freistoß für den Gleichstand sorgen. Bitter für die Schwarz-Weißen, dass sich ihr starker Neuzugang Patrick Amougou in der Nachspielzeit nach einer Tätlichkeit seines Gegenspielers zu einer Revancheattacke hinreißen ließ und beide Spieler den roten Karton sahen.

Am Donnerstag steht um 19 Uhr an der Kirchstraße dann das Nachholspiel zwischen dem VfB Günnigfeld und SW Wattenscheid 08 an.