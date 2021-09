Jahreshauptversammlung beim Hamster - Club

Nach rund eineinhalb Jahren, die diese schreckliche Pandemie jetzt schon andauert, möchte auch der Hamster – Club Höntrop 1979 langsam wieder mit einigen Vereinsaktivitäten beginnen. Alle anstehenden internen Veranstaltungen werden natürlich nach der 2G-Regelung stattfinden (geimpft, genesen). Auch werden die coronabedingten Hygienemaßen eingehalten.

So lädt der Vorstand des Hamster - Club Höntrop 1979 also, mit diesen kleinen Auflagen, alle seine Mitglieder am Freitag, den 01. Oktober 2021 um 19 Uhr zur Jahreshauptversammlung in das Vereinslokal die Gaststätte im Kleingartenverein Vogelsang "In der Mecklenbecke 12" ein.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Neuwahlen sowie die coronabedingt vorbehaltliche Terminplanung für das Jahr 2022.

Der Vorstand bittet möglichst um rege Beteiligung aller Mitglieder an dieser Versammlung.

Die Internetadresse des Clubs lautet: www.hamsterclub-höntrop-1979.de

Dem Hamster – Club Höntrop 1979 fehlen immer noch einige Exponate (Orden, Portaitfotos von den Königspaaren usw.) aus den Anfängen des Clubs, der seit mehr als vierzig Jahren existiert, zur Vervollständigung seiner Homepage. Wer also noch Schätze aus längst vergangenen Tagen hütet und uns diese leihweise zur Verfügung stellen möchte wendet sich an o.g. Internetadresse.