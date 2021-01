Auch 2021 geht es bei uns mit Online-Übungsdiensten auf Distanz weiter. Um stets auf dem aktuellen Stand zu sein, treffen wir uns zweimal im Monat, um aktuelle Informationen auszutauschen und Ausbildungsthemen zu erarbeiten.

Das Thema „Taktische Ventilation“ haben wir gestern in großer Runde beleuchtet und zentrale theoretische Inhalte mit praktischen Einsatzübungen am Rauchhaus verbunden. So konnte jeder einmal ausprobieren, das Gelernte am Modell praktisch anzuwenden. Wir freuen uns schon sehr darauf, die taktische Ventilation in einer realen Einsatzübung durchzuführen.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Höntrop

hochgeladen von Karl - Heinz Lehnertz

Du hast auch Lust dich in der Freiwilligen Feuerwehr zu engagieren? Leider können wir zur Zeit aufgrund der Corona-Pandemie keinen persönlichen Kontakt bei einem Übungsdienst zu dir aufnehmen. Du kannst uns aber eine E-Mail an info@feuerwehr-hoentrop.de schreiben und wir melden uns bei dir, wenn ein Kennenlernen und Mitmachen wieder möglich ist.