Vorstandswahlen beim Hamster-Club Höntrop 1979

Am Mittwoch, den 15. Juni 2022, fand im Vereinslokal der Gaststätte KGV Vogelsang die diesjährige Jahreshauptversammlung des Hamster - Club Höntrop 1979 statt.

Dabei bedankte sich Klaus Baumann in seinem Bericht des Vorstandes, ausdrücklich bei allen Mitgliedern für die gute Arbeit und für den Zusammenhalt.

Nach dem Bericht der ersten Kassiererin Hannelore Fedtke und der Entlastung des Vorstandes standen Wahlen auf der Tagesordnung.

Die Wahl des1. Vorsitzenden, Klaus Baumann, steht erst im nächsten Jahr an.

Der gewählte Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Klaus Baumann (1. Vorsitzender), Nicole Markowitz (2. Vorsitzende), Hannelore Fedtke, Celina Segieth (1.u.2. Kassiererin), Hansi Wieprig, Ilona Segieth (1.u.2. Schriftführer(in), Peter Fedtke und Florian Westerhoff (1.u.2. Wagenbaumeister) Annett Körner, Saskia Segieth (Kassenprüfer), Nicole Markowitz (Kinder- und Jugendvertretung), Diethard Hamel (Pressewart).

Wenn auch Ihr Lust habt an viel Geselligkeit in Verbindung mit Tradition und der karnevalistischen Brauchtumspflege positiv gegenübersteht, dann meldet Euch, unter www.hamsterclub-höntrop-1979.de findet ihr eine Kontaktadresse.