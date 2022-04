Am Dienstag, 5. April, gegen 13 Uhr fuhr eine 84-Jährige Frau mit einem Fahrrad über einen Zebrastreifen an der Friedrichstraße in Wesel und wollte einen dortigen Supermarkt besuchen. Doch da passierte es:

Als sie den Zebrastreifen gerade passiert hatte, griff ein bislang Unbekannter nach ihrer Handtasche im Fahrradkorb und rannte mit der Handtasche in Richtung Berliner-Tor-Platz davon. Ein 47-jähriger Weseler beobachtete den Vorfall, zeigte Zivilcourage und nahm die Verfolgung des Täters auf. Er konnte ihn jedoch nicht mehr einholen. Neben diversen persönlichen Papieren befand sich in der Handtasche außerdem Bargeld.

Beschreibung des Täters

Der Täter ist circa 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, ungepflegtes Erscheinungsbild, dünn, graue, ohrlange Haare, grau-schwarze Jacke, hellblaue Jeans, blau-weiße Turnschuhe, weiße FFP-2 Maske. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel unter Tel. 0281/107-0.