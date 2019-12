Wesel. Beretis am Tag vor Heiligabend, 23. Dezember, kam es gegen 7.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Julius-Leber-Straße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 41-jährige Weselerin hatte ihren Opel Meriva dort in einer Parkbucht vor einer Apotheke abgestellt und wollte gerade aus der Parklücke herausfahren, als es aus bislang ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß mit einem Auto ( MINI) einer 52-jährigen Weselerin kam.

Die 52-Jährige setzte zunächst ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, konnte jedoch von einer Unfallzeugin eingeholt und auf den Unfall aufmerksam gemacht werden. Da die genauen Umstände des Verkehrsunfalls unklar sind, sucht die Polizei nun diese unbekannte Zeugin.

Die Unbekannte und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wesel unter der Telefonnummer: 0281/1070 in Verbindung zu setzen.