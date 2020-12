Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer im Bereich der Weseler Rheinbrücke

Zu einem Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer kam es in Wesel am Sonntag, 20. Dezember, gegen 14.40 Uhr im Bereich der Weseler Rheinbrücke.

Ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Kalkar befuhr die Rheinbrücke in Fahrtrichtung Wesel. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er im Bereich einer Linkskurve das Gleichgewicht und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn verletzt in ein örtliches Krankenhaus. Hier verblieb er stationär.

"Lebensgefahr besteht nicht.", heißt es in der Polizei-Meldung.