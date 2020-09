Zum nächsten Corona-Balkonkonzert am Sonntag, 4. Oktober, 18 Uhr lädt Pfarrer Michael Lucka, ehemals tätig am Willibrordi-Dom, ein.

Am Erntedank-Sonntag gesellt sich zur Posaune, gespielt von Lucka, die Profi-Geigerin Giuli Topuridze, eine langjährige Organistin in Flüren.

Wer nicht in direkter Nachbarschaft wohnt, kann sich - mit Abstand - bei der Turnhalle (Lipperheystraße 7) mit anderen treffen. Von dort hat man einen guten Blick auf den Balkon. Piet, der dreijährige Sohn von Lucka beendet jedes Balkonkonzert mit dem Ruf: Bleibt gesund!