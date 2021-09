"...WO DIE BLUMEN SIND"

- eine musikalische Hommage an Marlene Dietrich

1. Oktober 2021, 18:00 Uhr - VHS-Wesel

Gesang, Moderation: Jola Wolters

Piano: Wim Naus



Die Chansoniere Jolanta Wolters präsentiert am 1.10.2021 in der VHS-Wesel unter dem Titel „...wo die Blumen sind“ eine einfühlsame Hommage an die unvergessliche Marlene Dietrich.

Voller Respekt, aber auch mit Eigensinn interpretiert Jola Wolters die Lieder des Weltstars: Immer noch hat die „Fesche Lola“ ihr Pianola, aber es bekommt einen anderen Klang. Immer noch steht „Lili Marlene“ bei der Laterne, doch das Licht ist ein anderes.

Mit ihrer beeindruckend vollen und warmen Stimme verleiht Jola Wolters dem Abend eine einzigartige persönliche Note. Es ist eine sehr persönliche Hommage an Marlene Dietrich, die nicht nur wegen ihrer Kunst, sondern auch wegen ihrer besonderen Eigensinnigkeit weltweit zur Legende wurde. Die mit Leidenschaft gesungenen Lieder werden umrahmt von spannenden Erzählungen, Episoden und Zitaten.

Die WAZ schreibt:

“...die Sehnsucht in ihrer Stimme ist fast mit Händen greifbar. Sie singt „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, mit einem Funkeln in den Augen, bei dem man sofort versteht, warum die Dietrich sowohl die Männer als auch die Frauen verrückt machte. Es gibt wohl keine Sängerin, die näher an die große Dietrich herankommt und dabei trotzdem einen eigenen Stil bewahrt ...“

Volkshochschule Wesel – Hamminkeln – Schermbeck

Ritterstraße 10 – 14 46483 Wesel.

Tel.: 0281/203-2590 o. 0281/203-2342