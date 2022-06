Mehr als 220 Schülerinnen und Schülern des Berufskollegs Wesel wurden am vergangenen Mittwoch ihre Abschlusszeugnisse über die Erlangung der Fachhochschulreife feierlich überreicht.

Nicht nur ihre gesamte Fachabiturzeit, auch die offizielle Zeugnisübergabe anlässlich des erfolgreichen Schulabschlusses wurde von der anhaltenden pandemischen Lage geprägt: So konnte der traditionelle feierliche Abschlussgottesdienst wie schon im vergangenen Jahr aufgrund der hohen Anzahl an Schülerinnen und Schülern leider nicht gemeinsam gefeiert werden. Stattdessen fanden insgesamt sieben, nach den Schulabteilungen aufgeteilte Veranstaltungen in der festlich geschmückten Schulsporthalle zur offiziellen Überreichung der Abschlusszeugnisse statt.

Spirituelle Grußbotschaft per Video

Die Feierlichkeiten begannen jeweils mit einer virtuellen und spirituellen Grußbotschaft aus dem Weseler Willibrordi-Dom als Alternative zum gemeinsamen Abschlussgottesdienst. Am Video, das auch schon im Rahmen der diesjährigen Abiturfeiern des Berufskollegs ausgestrahlt wurde, wirkten inhaltlich die Schulseelsorgende Sarah Brödenfeld und Armin Rosen sowie Sophie Becker, Religionslehrerin am Berufskolleg, mit. David Voortman, der in diesem Jahr seine allgemeine Hochschulreife erlangt hat, begleitete die Grußbotschaft musikalisch mit dem Saxophon.

Gelbe Rosen zum Abschied

Live sprachen dann die Klassenlehrer*innen und Abteilungsleitungen den Schülerinnen und Schülern ihre Glückwünsche für das Bestehen des zweithöchsten Schulabschlusses trotz der pandemiebedingt erheblich erschwerten Lernbedingungen aus. Anschließend baten sie die erschienenen Absolventen einzeln auf die Bühne, um ihnen persönlich das Zeugnis und als symbolisches Geschenk eine gelbe Rose zu überreichen.