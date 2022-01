Es gibt Kabarett und es gibt Kabarett mit HG.Butzko. Das ist schon auch irgendwie Kabarett, aber irgendwie ist es auch ein bisschen anders. Denn was HG.Butzko macht, ist eine brüllend komische und bisweilen besinnliche Mischung aus Infotainment, schnoddrigen Gags, Frontalunterricht und pointierter Nachdenklichkeit. Das gibt es am 13. Januar im Städtischen Bühnenhaus Wesel.

Und getreu dem Motto: "logisch statt ideologisch" hat Butzko dabei einen ganz eigenen, preisgekrönten Stil entwickelt, den die Presse mal als "Kumpelkabarett" bezeichnet hat, und mit dem er in Hinter- und Abgründe blickt und die großen Themen der Welt so beleuchtet, als würden sie "umme Ecke" stattfinden.

Das Gastspiel findet am Donnerstag, den 13. Januar, um 20 Uhr im Städtischen Bühnenhaus statt.

Karten zum Preis von 24 Euro sind an der Theaterkasse im Centrum unter Tel. 0281/2032344, an der Abendkasse am Tag der Vorstellung und im Online-Shop unter www.wesel/buehnenhaus.de erhältlich. Es gelten die aktuellen 2 G Corona-Hygieneregeln.