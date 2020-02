"Im Fokus Druckgrafik" heißt es am Dienstag, 3. März, beim nächsten Jour fixe, zu dem der Niederrheinische Kunstverein um 19 Uhr ins Haus Eich einlädt.

Da die zwei kommenden Ausstellungen des Kunstvereins in Wesel und Kalkar Grafik im Dialog mit Skulptur präsentieren, möchte die Kuratorin Carla Gottwein im Vorfeld druckgrafische Techniken vorstellen.

Hoch-, Tief- und Flachdruck

So werden neben dem Hochdruck sowohl der Tiefdruck als auch der Flachdruck vorgestellt. Dies geschieht anhand von Originalgrafiken, Druckstöcken und kurzen Videos. So ist etwa die niederländische Künstlerin Caroline Koenders zu sehen, wie sie eine Mezzotinto-Radierung auf einer Kupferplatte anfertigt und anschließend druckt.

Ein anderes Video gewährt einen Einblick in die Druckerei von Martin Kätelhön in Köln.