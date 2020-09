Schweren Herzens haben sich auch die Mitglieder des Büdericher Martinskomitees dazu entschlossen, den diesjährigen Martinszug wegen der Corona-Pandemie abzusagen.

Aus „Verantwortung für die Büdericher Kinder sehen wir leider keine Möglichkeit unseren großen Martinszug in diesem Jahr durchzuführen“, so Lisa Hofacker, Vorsitzende des Martinskomitees, das gern ein Alternativprogramm in den Kindergärten und in der Grundschule des Ortes begleitet.

Am dortigen Besuch von St. Martin und an der Gestaltung eines Gottesdienstes werde gearbeitet. Auch wenn es keine Martinstüte für die Kinder der Kindergärten und der Polderdorfschule gibt, erhalten sie während der kleinen Martinsfeiern Weckmänner.

Senioren ab 75 Jahren, die bisher eine Martinstüte erhalten haben, bekommen Büdericher Spekulatius ins Haus gebracht.

Martinsgaben dank Spenden

Dank der Spenden in den letzten Jahren können diese Martinsgaben aus den Rücklagen finanziert werden. Das Martinskomitee hofft, das Martinsfest im nächsten Jahr wieder in gewohnter Weise mit großem Umzug und Teilungsdarstellung feiern zu können.