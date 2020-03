Die eigene Stimme ausprobieren. Musik im Körper spüren. Und erleben: Singen stärkt das Gemeinschaftsgefühl – viele Stimmen klingen zusammen.

Darum geht es beim Chorprojekt der evangelischen Kirchengemeinde Büderich, das sich an Interessierte ab einem Altern von etwa fünf Jahren richtet. Die Proben münden in die Mitgestaltung des Taufgottesdienstes am Ostermontag. Die Chorleitung liegt in der Hand von Willem Winschuh.

Am Samstag, 14. März, 10 bis 12 Uhr, findet die erste Chorprobe im Adolph-Clarenbach-Haus (Pastor-Wolf-Str. 41, Wesel-Büderich) statt, zwei weitere Proben am Samstag sind für den 04.04. und 11.04. vorgesehen. Für die Jüngsten, Kinder im letzten Kita-Jahr und im Grundschulalter, werden zusätzlich Proben an drei Montagen angeboten: am 23. März, 30. März und 6. April, jeweils von 15 bis 16 Uhr.

Wollen Sie sich anmelden oder haben Sie Fragen zum Chorprojekt? Pfarrerin Susanne Kock freut sich über Anrufe oder E-Mails (Tel.: 02803-1007 oder susanne.kock@ekir.de).