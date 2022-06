Es ist ein gutes Omen: Prompt zum Start des Ticket-Vorverkaufs für das Stadtwerke Sommerkino scheint die Sonne und die Temperaturen klettern über die 30-Grad-Marke. Den Ticket-Link finden Hobby-Cineasten ab sofort im Internet unter www.wesel-tourismus.de.

Die Veranstaltung führt WeselMarketing in Kooperation mit dem Comet Cine Center Wesel durch. Dort können auch gedruckte Tickets erworben werden. Eine Abendkasse gibt es nicht.

Wer vom 11. bis zum 14. August die Atmosphäre lauer Sommerabende, eine wunderschöne Naturkulisse und beste Unterhaltung erleben möchte, ist für 9,50 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren dabei – inklusive bestuhltem Sitzplatz. Einlass auf das Gelände

am Auesee ist jeweils um 19 Uhr. Bei Einbruch der Dunkelheit heißt es dann auf der schönsten Leinwand weit und breit: Film ab!

Die Auswahl der Streifen für dieses Jahr verspricht wieder jede Menge Spannung, mitreißende Lacher und phantasievolle Ausflüge. Der Startschuss fällt am 11. August mit der Komödie „Liebesdings“, in der Schauspieler Elyas M´Barek alias Marvin Bosch mehr will, als sein Leben als Superstar. Am zweiten Tag kommen bei „Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse“ nicht nur Harry Potter Fans auf ihre Kosten. Er ist zurück, und zwar in Bestform: Tom Cruise. „TopGun Maverick“, die Fortsetzung des beliebten Action-Klassikers, verspricht an Tag drei eine ordentliche Portion Adrenalin.

Seinen großen Auftritt am vierten und letzten Abend des Sommerkinos hat „Elvis“. Der Film behandelt das Leben und die Karriere des Sängers Elvis Presley von seiner Kindheit bis zu seinem Aufstieg als weltberühmter Rock-’n’-Roll-Künstler und Schauspieler. Kühle Getränke, Streetfood und Musik aus dem Künstlerpool der Rockschule runden die Abende ab.