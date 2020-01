Wir freuen uns nun schon zum zweiten Mal auf herrH und sein kunterbuntes und turbulentes KinderMitmachKonzert!

herrH alias Simon Horn ist Kinderheld aus Berufung, oder besser gesagt, ein Familiensoundtrack auf zwei Beinen. Denn für kleine und große Menschen Musik zu machen, ist für ihn das Allergrößte. „Mit Kindern zu arbeiten ist etwas ganz Wertvolles, auch gleichzeitig etwas ganz Sinnvolles und etwas ganz Ehrliches und Direktes und Unmittelbares. Einfach weil sie mich an die Hand nehmen und mir ihre Sicht auf viele Dinge zeigen“.

Dass herrH durch und durch Kindermusiker ist, zeigen auch die Begeisterungsstürme auf seinen rund 200 Konzerten im Jahr. Ausgestattet mit einem Mikro, dicken Boxen für brummende Bässe und den richtigen Tanzschuhen, wird jedes Konzert zu einer Riesenparty mit „Kuscheltier-Stagedive“.

Seine Musik hat in vielen Familien mittlerweile ihren ganz festen Platz und seine Geschichten lassen Kinderaugen leuchten und bringen Eltern zum Schmunzeln. Die Beats sind druckvoll mit einer Mixtur aus Elektro, Pop, Rock, Funk und HipHop. Seinen Stil könnte man „modern“ oder „am Puls der Zeit“ nennen, aber wenn man die Kinder fragt, dann ist herrH einfach nur „in“ und „cool“.

herrH hat lange Haare, eine große Brille, viel Energie und ist ganz schön bewegend – in vielerlei Hinsicht. Und Simon? Ist all das auch, denn Simon ist herrH und umgekehrt. Keine erfundene Bühnenfigur, sondern ein musikalischer Mensch mit viel Einfühlungsvermögen, einer gehörigen Portion Neugier, einem Lachen im Gesicht und ganz viel Kind in sich.

Wir freuen uns auf fetzigen und grandiosen Nachmittag.