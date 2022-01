Aufgrund einer Bombenentschärfung in der Nähe der Weseler Niederrheinhalle wird das dortige Impfzentrum des Kreises Wesel am heutigen Dienstag, 25. Januar, vorübergehend geschlossen.



Die Schließung ist geplant für die Zeit von 11.30 bis voraussichtlich 15.30 Uhr . Sofern die Entschärfung wie geplant verläuft, kann das Impfgeschehen von 16 Uhr bis 20 Uhr wieder aufgenommen werden.

Termine im Entschärfungszeitraum

Menschen, die in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 16 Uhr einen Impftermin vereinbart haben, wurden per Email aufgefordert, erst nach 17 Uhr oder an einem der nächsten Tage zu erscheinen. Der Termin wird dann im laufenden Betrieb nachgeholt, ohne dass eine Terminvereinbarung erforderlich ist.