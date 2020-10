Irish Folk geht auch coronakonform und macht trotzdem Spaß.



Das haben wir bei dem letzten Folk-Konzert vor gut 14 Tagen festgestellt, denn mitwippen und schunkeln auf den Stühlen ist erlaubt. Wir versuchen eben, dass Beste aus der derzeitigen Situation zu machen und präsentieren euch an diesem Wochenende:

The Willows Celtic Folk, das sind fünf Musiker aus Wesel, die sich den musikalischen Wurzeln, denn auch am Niederrhein gab es keltische Stämme, zugewandt haben. Die Weide, bei den Kelten und am Niederrhein von besonderer Bedeutung, stand Pate für den Namen dieser Band. Aus musikalischen Impressionen ihrer Dublin - Reise, gesammelt aus den Vorträgen der allabendlich auftretenden Musiker der Pubs, aus dem gemeinsamen Musizieren in den Sessions in- und außerhalb Dublins, entstand ihr Programm. Lassen sie sich überraschen von der besonderen Zusammenstellung ihrer mitgebrachten Jigs, Reels und Balladen.

Die fünf Musiker der irischen Familienband Finnegan’s Five, kommen aus dem Westen des County En'Arwae und wurden bereits von Kindesbeinen an von Ihrem Großvater, Willy T. Finnegan, an die Irische Musik herangeführt. Im Laufe der Jahre entwickelten die fünf ein gemeinsames Spielgefühl, wie es in so jungen Jahren wohl nur Geschwister in einer Band entfalten konnten. Mit dem Ende ihrer Schulzeit formierte sich die eigene Band „Finnegan's Five" welche schnell große Beachtung in der Folkszene fand. Gute-Laune-Songs gepaart mit schnellen Instrumentalstücken und gefühlvollen Balladen spiegeln bei jedem Auftritt die überbordende Spielfreude der Band wieder. Fetzige Rhythmen, mehrstimmiger Gesang und waghalsige Soli in klassisch-irischer Besetzung mit Accordion, Bodhrán, Gitarre und E-Bass, lassen beim ihrem Publikum nie Langeweile aufkommen. Mit ihren Auftritten konnten die Finnegan’s schon viele Menschen begeistern, ob auf Open-Air Festivals, in Konzerthallen oder kleinen gemütlichen Pubs. Auch hier bei uns in Deutschland wird dabei mitreißende, irische Stimmung aufkommen!