Die alte Dame aus Wesel ist unglücklich. Sie soll in die Klinik, nicht zum ersten Mal rät ihr das der Arzt. Doch sie weiß nicht, wo sie ihren kleinen Hund unterbringen soll und lehnt die Krankenhausbehandlung wieder einmal ab.

Eine Mitarbeiterin der Caritas versucht zu helfen, ruft beim Bundesverband Tierschutz e.V. in der Geschäftsstelle Moers an. Die Mitarbeiterin Andrea Olstedt ist voller Verständnis für die verzweifelte Lage der alten Dame. Sie geht den Datenbestand von Second Home for Lonely Pets (SHfLP) durch. Wer könnte helfen? Wer wohnt in der Nähe und ist bereit, einen Hund für einige Zeit bei sich aufzunehmen?

Hilfe für kurzfristige Versorgung

Das Programm ist so aufgebaut, dass sich Tierhalter registrieren können, die Hilfe für die kurzfristige Versorgung ihres Tieres suchen. Zum Beispiel, weil ein Krankenhausaufenthalt wie bei der alten Dame ansteht oder eine Rehamaßnahme angetreten werden muss. Und gleichzeitig können sich die Menschen registrieren, die Tierbesitzern in Not helfen möchten und vorübergehend ein Tier bei sich aufnehmen können. Weil die Entfernung natürlich eine große Rolle spielt, filtert das System nach Kilometern.

"Alwin" darf kommen

Andrea Olstedt filtert die Eintragungen nach geografischer Nähe – und stößt auf eine junge Frau aus Dinslaken. Louisa Z. hat sich vor Monaten als Helferin registriert. Ob sie jetzt noch bereit und in der Lage ist, den kleinen Chihuahuamischling aufzunehmen?

Ja, ist sie! Die 25-Jährige freut sich sehr. Schon wenige Stunden später macht sie den ersten Spaziergang mit dem neun Jahre alten Alwin. Der Rüde hat anfänglich noch Probleme mit ihrem Lebensgefährten, ist offensichtlich den Umgang mit Männern nicht gewohnt. Doch nach zwei Tagen ist das Eis gebrochen und Alwin fühlt sich bei dem Paar sehr wohl. Wenn seine Pflegemama zur Arbeit geht, betreut Louisas Mutter den Hund.

"Die Zeit mit "Alwin" war einfach nur gut"

„Wir finden dieses Projekt einfach nur großartig“, sagt Louisa und hat schon zugesagt, in Kürze einen weiteren Pflegehund aufzunehmen. „Alle waren traurig, als wir Alwin wieder abgeben mussten; die Zeit mit ihm war unkompliziert und einfach nur gut. Selbst mit unseren Katzen hat er sich verstanden.“

Und die alte Dame aus Wesel?

Sie konnte es kaum erwarten, ihren Hund wiederzusehen. Eigentlich hätte der Klinikaufenthalt verlängert werden sollen, aber die Sehnsucht war nach Alwin zu groß. Sie ist Louisa Z. sehr dankbar, dass ihr Hund in diesen 14 Tagen so liebevoll umsorgt wurde.

Das Projekt `Second Home for Lonely Pets´ findet man auf der Webseite vom Bundesverband Tierschutz e.V. (www.bv-tierschutz.de) oder gleich hier www.second-home-for-lonely-pets.de. Die Registrierung ist kostenlos. Je mehr Menschen sich im gesamten Bundesgebiet als Helfende registrieren, desto schneller kann Menschen und ihren Tieren geholfen werden.