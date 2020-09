In den kommenden Tagen werden an der Gesamtschule Am Lauerhaas (Kirchturmstraße) Baumfäll- und Rodungsarbeiten durchgeführt. Im Zuge des Neubaus eines naturwissenschaftlichen Traktes müssen Bäume und Gehölze entfernt werden.

Nach Abschluss der Baumaßnahme werden neue Jungbäume in direkter Nähe des neuen Komplexes gepflanzt. Welche Baumarten gepflanzt werden, wird in Abstimmung mit der Gesamtschule und den Baumexperten des ASG Wesel entschieden.

Für eventuelle kurzzeitige Absperrungen und Unannehmlichkeiten während der Arbeiten bittet die Stadt Wesel um Verständnis.