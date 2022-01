Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 31.497, Stand 13.01.2022, 12 Uhr. Zum Vergleich, Stand 12.01.2022, 12 Uhr = 31.198 Fälle. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 312,4.

7-Tage-Inzidenzen der vergangenen Woche im Kreis Wesel laut RKI-Tabelle:

Montag, 10. Januar 2022 - 296,0

Montag, 03. Januar 2022 - 157,4

Montag, 27. Dezember 2021 - 148,9

Montag, 20. Dezember 2021 - 199,1

Montag, 13. Dezember 2021 - 138,0

Montag, 06. Dezember 2021 -272,3

Dazu erklärt die Kreisverwaltung: "Da der Datenstand zu unterschiedlichen Zeitpunkten ermittelt wird und die Fälle innerhalb der Berichterstattung ihrem Meldedatum am Landeszentrum Gesundheit zugeordnet werden (auch rückwirkend), kann es hier zu Differenzen komme

Zurzeit sind 60 Corona-Patienten in Krankenhäusern im Kreis Wesel registriert, davon liegen zehn auf Intensivstationen, sechs müssen nach Angaben des Kreises beatmet werden.

In den Gemeinschaftseinrichtungen des Kreises Wesel gibt es derzeit insgesamt 2127 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus seit den Herbstferien, 46 davon sind aktuell. In diesem Zusammenhang befinden sich 126 Menschen in Quarantäne.