Sehr geehrte Frau Westkamp,

gut strukturierte Gewerbegebiete zeichnen sich u.a. auch dadurch aus, dass Lieferanten und Kunden eine schnelle Übersicht über angesiedelte Gewerbebetriebe erhalten. Eine übersichtliche und kundenorientierte Beschilderung findet man z.B. im Zufahrtsbereich des Gewerbegebietes am Schornacker.

Auf Anregung von Betrieben im Gewerbegebiet Büderich an der Weseler Straße, möchten wir Sie bitten im Zufahrtsbereich zum Gewerbegebiet in Wesel Büderich ebenfalls eine Firmenbeschilderung anzubringen.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Moll​​​​​​ Daniel Buteweg

(Fraktionsvorsitzender „Wir für Wesel“)​​„Wir für Wesel“