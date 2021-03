Das Datum des Equal Pay Day markiert symbolisch den Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern. Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 19 Prozent weniger als Männer.

Dazu schreibt die Weseler Verwaltung in einer Pressemitteilung: In den vergangenen Jahren hat sich die prozentuale Gehaltsschere zwischen Frauen und Männern eher schleppend verringert. Damit bleibt die Bundesrepublik Deutschland eines der Schlusslichter im internationalen Vergleich.

Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst der Männer (21,70 Euro) lag 2018 um 4,37 Euro höher als der für Frauen (17,33 Euro). Nur in Estland und der Tschechischen Republik werden Frauen noch unangemessener bezahlt als hierzulande.

Gründe für diese Lohngerechtigkeit sind unter anderem, dass Frauen in bestimmten Berufen, Branchen und in Führungspositionen unterrepräsentiert sind. Hinzu kommt, dass Frauen ihre Erwerbstätigkeit öfter familienbedingt durch zum Beispiel Elternzeit oder Pflege von Angehörigen unterbrechen als ihre männlichen Kollegen. Auch fehlende Gehaltstransparenz macht die nicht gleichberechtigte Position von Frauen gegenüber Männern im gleichen Betätigungsfeld sichtbar.

Mittwoch, 10. März 2021, ist der erste Tag in diesem Jahr, an dem Frauen und Männer in Deutschland für gleiche Arbeit den gleichen Lohn erhalten. Die Stadt Wesel zeigt vom 10. bis 12. März im Rathausinnenhof Flagge.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und die Gleichstellungsbeauftragte Regina Lenneps möchten Frauen ermutigen, sich von veralteten Tabuthemen wie:“ Über Geld spricht man nicht.“ zu verabschieden und über Lohngerechtigkeit offen und transparent zu sprechen.