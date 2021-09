Die Soroptimistinnen laden wieder zum Kinoabend im Kulturspielhause Scala in Wesel ein! Am Donnerstag, 7. Oktober, lädt der SI Club Wesel e.V. nun schon zum sechsten Mal ins Scala Kulturspielhaus in Wesel ein.

Nach einem Jahr corona-bedingtem Pausieren freuen sich die Soroptimistinnen den preisgekrönten Dokumentarfilm „Für Sama“ zu zeigen. In diesem Film dokumentiert eine junge Frau und Mutter mit ihrem Handy und ihrer Kamera den furchtbaren Krieg in Syrien. Durch ihren Blick von Innen ist der Film so besonders, so wahr, so entsetzlich und unfassbar. Doch gleichzeitig ist der Film auch ein Zeugnis für das Miteinander der Menschen, für den Zusammenhalt in Krisenzeiten und für Toleranz.

Erneut haben sich die Soroptimistinnen in Wesel für einen Film entschieden, der starke und mutige Frauen zeigt, die selbst in Bürgerkrieg, Verlust und Zerstörung den Lebensmut nicht verlieren. Als Teil der weltweit größten Service-Organisation berufstätiger Frauen engagieren sich die Soroptimistinnen für die Verbesserung der Lebensumstände Hilfsbedürftiger, insbesondere für die Gleichstellung der Frau im Sinne der Menschenrechte.

Je Eintrittskarte werden 14 Euro für „Frühe Hilfen – guter Start ins Leben“ des MehrGenerationenHauses in Wesel gespendet. Junge Familien werden in den ersten 3 Lebensjahren der Kinder unterstützt, um die Kinder möglichst frühzeitig zu fördern und ihnen ein gesundes und gewaltfreies Aufwachsen zu ermöglichen.

Es gelten die 3-G-Regeln. Bei einer corona-bedingten Absage wird die Veranstaltung verschoben und die erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Kartenvorverkauf-Stellen sind die Buchhandlung Korn, Stadtinformation Wesel, Lotto Winkelmann, Mayerische Buchhandlung, Scala Kulturspielhaus.

Einlass ist um 18:30 Uhr und Beginn 19:30 Uhr.

Weitere Infos unter: www.clubwesel. Soroptimist.de und auf facebook