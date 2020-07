21. Juli 2020

Peter Schmidt   Christoph Gockeln   Rainer Keller

Bürgermeisterin

Frau Ulrike Westkamp

im Hause

    

Ladesäulen für E-KFZ in Büderich und Ginderich

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wesel beantragt zu prüfen, E-Ladesäulen in den

Ortsteilen Büderich und Ginderich an geeigneteten Stellen zu installieren.

Aus Sicht der SPD Wesel können im Rahmen der Umgestaltung des Büdericher Marktplatzes und an anderen geeigneten Örtlichkeiten in Ginderich und Büderich mehrere E-Ladesäulen erbaut werden.

Begründung:

Die angestrebte Mobilitätswende erfordert neben dem deutlichen Ausbau des ÖPNV ebenfalls die weitere Förderung der E-Mobilität.

Dies kann jedoch nur gelingen, wenn die dementsprechenden infrastrukturellen Voraussetzungen dafür gegeben sind und E-Fahrzeuge über ein flächendeckendes Ladenetz verfügen.

Gerade in den ländlich geprägten Teilen von Wesel gibt es eine komplette Unterversorgung, da weder an den vorhandenen Tankstellen, noch an anderen öffentlich zugänglichen Örtlichkeiten eine Lademöglichkeit vorhanden ist.

Mit freundlichen Grüßen

Christoph Gockeln

Peter Schmidt

Rainer Keller