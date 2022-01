Ein sympathischer Vierbeiner, der Wesel-Esel, mit Maske und angesetzter Impfspritze, leuchtet ab sofort auf 13 Plakatwänden im Kreis Wesel mit der Aufforderung: Lass Dich impfen!

Die Verwaltung und die Politik haben diese Impfkampagne, die ab sofort zwei Monate lang die letzten Unentschlossenen zur Corona-Impfung auffordern will, gemeinsam ins Leben gerufen.

Auch eine Postkarte mit gleichem Motiv und in sechs Sprachen (Auflage 5000 Exemplare) liegen an verschiedenen Stellen aus, etwa bei der Meldestelle im Rathaus, beim Integrationsrat, Sozialamt, beim Kreisamt oder der VHS. Rechts neben dem Esel, der sich impfen lässt, ist ein Link sowie ein QR-Code zu sehen. Der Link und der Code leiten auf die Internetseite des Kreises Wesel weiter. Dort erfahren Bürger/innen unter anderem, wo sie sich impfen lassen können.

Mit dieser Kampagne will der Kreis Wesel „auf humorvolle Weise für eine wichtige Sache werben“ erklärte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Marlies Hillefeld (Bündnis 90/Die Grünen) hofft, mit der Kampagne „die letzten Ungeimpften zu überzeugen“.