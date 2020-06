Wesels Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und Wirtschaftsförderer Johennas Opgen-Rhein wenden sich angesichts der medial kursierenden Schließungsgerüchte an den Geschäftsführung der Galeria Kaufhof Karstadt GmbH. In dem Brief formulieren sie ...

Sehr geehrter Herr Mager,

sehr geehrter Herr Müllenbach,

der Kaufhof in Wesel liegt im Herzen unserer City. Er entstand durch einen in der Bundesrepublik Deutschland außergewöhnlichen Vorgang: Anfang der siebziger Jahre hat die Stadt Wesel ihr Rathaus inmitten der Innenstadt an den Kaufhof verkauft. Das damals noch neue und sehr markante Gebäude wurde für den Kaufhof gesprengt, um für ein attraktives Warenhaus Platz zu schaffen.

Noch heute befindet sich der Kaufhof in bester Lage unserer erst vor wenigen Jahren neu gestalteten Fußgängerzone. Dies spiegelt sich insbesondere in den Frequenzzahlen wieder: Seit Jahren erreicht die Stadt Wesel mit ihrer Fußgängerzone bundesweit Spitzenwerte und befindet sich unter den Top 10 der Städte mit vergleichbaren Einwohnerzahlen. Das wird zusätzlich unterstrichen durch Wesels Zentralitätskennziffer, die über dem Bundesdurchschnitt liegt.

Ganz in der Nähe des Kaufhofs eröffnet Ende Juli 2020 ein neuer Edeka – Markt mit 1.850 Quadratmetern Verkaufsfläche. Diese neue Einkaufsmöglichkeit im Esplanade – Center wird die Passantenfrequenz nochmals deutlich erhöhen. Das wird auch dem Kaufhof zugutekommen und die „schwarzen Zahlen“ Ihrer Weseler Filiale weiter stärken.

Aktuell prüfen Sie im Rahmen des Schutzschirmverfahrens ein tiefgreifendes Sanierungsprogramm, welches die Schließung von Filialen beinhalten soll.

Wir appellieren an Sie: Bleiben Sie mit dem Kaufhof in Wesel! Es ist die einzige Filiale im Kreis Wesel. Und: schwarze Zahlen vor Ort, treue Kunden sowie 49 verlässliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen eine deutliche Sprache.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrike Westkamp (Bürgermeisterin)

Johannes Opgen-Rhein (Wirtschaftsförderung)