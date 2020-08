Bezugnehmend auf die Berichterstattung einzelner Medien am Wochenende stellt die Kreisverwaltung Wesel klar, dass Corona-Tests für Reiserückkehrer durch die Hausärzte, bzw. in den von den Kassenärztlichen Vereinigungen eingerichteten Testzentren durchgeführt werden.

In der Pressemieteilung heißt es: Dies ist im Kreis Wesel das Testzentrum am Bethanien Krankenhaus in Moers (Bethanienstraße 21, 47441 Moers. Betriebszeiten Montag bis Freitag, jeweils von 10 bis 12 Uhr). Termine müssen vorab online unter https://www.doctolib.de/testzentrum-covid/moers vereinbart werden. Die kassenärztliche Vereinbarung ist unter der Hotline 116 117 erreichbar.

Weitere Informationen zum Testzentrum finden Sie hier:

https://www.bethanien-moers.de/krankenhaus-bethanien-moers/corvid19-info

Eine von Bundesminister Jens Spahn am Freitag, 31. Juli 2020, erlassene Rechtsverordnung ermöglicht kostenlose Tests für alle Reiserückkehrer. Die Verordnung regelt, dass die Leistungen durch die niedergelassenen Ärzte werden. Sie ist abrufbar unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/AEndVO-TestVO_BAnz_AT.pdf

Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer aus Risikogebieten sind dazu verpflichtet, sich nach ihrer Rückkehr in ihre eigene Unterkunft zu begeben und sich unverzüglich beim Fachdienst Gesundheitswesen zu melden. Dies ist online unter www.kreis-wesel.de möglich (der Link befindet sich im Slider auf der Startseite) oder per E-Mail an reiserueckkehrer@kreis-wesel.de.