Die Kreis-Verkehrswacht Wesel e. V. führt in enger Zusammenarbeit mit dem FahrsicherheitsCentrum Rheinberg ein weiteres Projekt fort mit dem Ziel, die Mobilität älterer Verkehrsteilnehmer so lange und sicher wie möglich für alle zu erhalten.

Die Teilnehmer/innen absolvieren zunächst das Verkehrssicherheitsseminar „Sicher mobil“ von ca. 90 Minuten. Dabei werden unter anderem Erfahrungen ausgetauscht und Tipps und Strategien für eine sichere Verkehrsteilnahme erarbeitet. Nach einer kurzen Mittagspause folgt ein ca. 3,5-stündiges fahrpraktisches Sicherheitstraining mit dem eigenen Pkw, in dem vor allem Bremstechniken und Ausweichmanöver geübt werden.

Die erfolgreiche Kombination aus Theorie und Praxis in den letzten Jahren hat uns ermutigt, das Fahrsicherheitstraining für Senioren auch 2020 mit weiteren Veranstaltungen fortzuführen.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Die Teilnehmer bringen bitte einen Mund/Nase-Schutz mit.

Die aktuellen Kurse finden statt am Mittwoch, 23. September, am Mittwoch, 21. Oktober, sowie am

Mittwoch, 18. November - jeweils von 10.00 bis ca. 15.30 Uhr im FahrsicherheitsCentrum Rheinberg, Heydecker Str. 145, 47495 Rheinberg.

Anmeldungen werden ab sofort für alle Kurs-Tage entgegengenommen.

Damit alle Teilnehmer ausreichend trainieren können, wird die Teilnehmerzahl auf max. 12 Personen begrenzt. Die Kreis-Verkehrswacht Wesel e. V. fördert diese Maßnahme. Deshalb betragen die Kosten insgesamt nur 55 € je Teilnehmer/in. Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch eine telefonische Anmeldung bei der Kreis-Verkehrswacht Wesel e.V. und durch anschließende Zahlung der Teilnehmer-Gebühr gewährleistet.

Infos und Anmeldungen:

Kreis-Verkehrswacht Wesel e. V., Tel. 0281/475 79 111

www.kreis-verkehrswacht-wesel.de

email: schulten@kreis-verkehrswacht-wesel.de