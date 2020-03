Bis 17. April 2020 finden keine persönlichen Beratungen statt; die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Kreis Wesel (EUTB®) informiert telefonisch oder via E-Mail.

Keine Hausbesuche

Auf Grund der aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus finden bis 17. April 2020 keine persönlichen Beratungen in den Räumen der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung Kreis Wesel statt. Auch Hausbesuche können derzeit nicht durchgeführt werden.

Erreichbarkeit

Ratsuchende haben die Möglichkeit, sich telefonisch unter 0281/ 16 43 5886/87 oder per E-Mail an info@teilhabeberatung-kreis-wesel.de an die EUTB® zu wenden.

Die Mitarbeitenden der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung sind zu den gewohnten Sprechzeiten erreichbar: Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 14 Uhr.

Weitere Informationen gibt es hier (https://www.teilhabeberatung-kreis-wesel.de).



Fachkräfte informieren

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Kreis Wesel berät chronisch kranke, behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie Angehörige zu allen Fragen der Rehabilitation und Teilhabe.

Die Fachkräfte informieren Ratsuchende über Möglichkeiten und Rahmenbedingungen bestimmter Leistungen und unterstützen sie dabei, ihren eigenen Bedarf zu ermitteln, notwendige Entscheidungen zu treffen und entsprechende Wege zu gehen.

Die Einrichtung der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung wird gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.