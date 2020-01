"Geflüchtete Frauen in Deutschland" heißt ein kostenfreier Vortrag mit anschließendem Austausch im Rahmen der Gesundheitswoche der Stadt Wesel.

Rechtliche und psychologische Situation

Geleitet wird der Vortrag am Montag, 9. März, von 14 bis 16 Uhr im Diakonischen Werk Wesel (Korbmacherstraße 12-14) von Marius Köhler, Teamleiter des Psychosoziale Zentrum (PSZ) des Diakonischen Werkes Dinslaken. Der Vortrag soll Einblicke in die rechtliche und psychologische Situation geflüchteter Frauen in Deutschland geben.

Anmeldung erbeten

Das Angebot richtet sich an hauptberufliche und ehrenamtliche Fachkräfte aus der Migrations- und Fluchtarbeit, beratende-, psychosoziale-, pädagogische Fachkräfte sowie Interessierte.

Anmeldung erbeten in der Familienbildungsstätte Wesel, Telefon 0281/156240.