Am kommenden Sonntag, 7. März, führt das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Wartungsarbeiten an zentralen IT-Systemen durch, die auch die Kreisverwaltung Wesel betreffen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die notwendigen Arbeiten bereits so weit wie möglich reduziert.

Trotzdem wird die Kreisverwaltung Wesel und damit auch das Gesundheitsamt des Kreises Wesel am Sonntag, 7. März, in der Zeit von 7 bis 11 Uhr per E-Mail nicht erreichbar sein. E-Mails, die in dieser Zeit eingehen, werden nach Ende der Wartungsarbeiten zugestellt und abgearbeitet. Auch die Covid 19-Meldeformulare für Kontaktpersonen, Arbeitgeberbescheinigungen und die Terminvereinbarungen für die KFZ-Zulassung sowie weitere Dienstleistungen stehen an diesem Sonntag bis etwa 15 Uhr nicht zur Verfügung.