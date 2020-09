"Das Psychoseseminar, eine schon drei Jahrzehnte stattfindende Gesprächsmöglichkeit für Betroffene, Angehörige und Interessiert zum Thema „Psychische Erkrankungen“, findet wieder statt. Leider ist auf Grund der Corona Epidemie nur eine Teilnehmerzahl von acht Personen nach Voranmeldung möglich.", heißt es in der Ankündigung von Martin van Staa vom Spix Wesel.

Das Psychoseseminar findet abwechselnd in Wesel und Dinslaken statt. In Wesel ist das Seminar Teil des VHS Programmes und die Veranstaltung findet in den Räumen der VHS statt. Das nächste Psychoseseminar zum Thema "Hypersensibilität - So viel Gefühl!“ findet in Wesel am Montag, 28. September, von 18 bis 20 Uhr in der VHS Wesel (Ritterstraße 10-14, Raum 312).

Voranmeldung unbedingt notwendig unter Telefon 0281/16333-17 bei Martin van Staa vom Spix e.V.)