Wir nähern uns dem Wahltag mit Riesenschritten. Am Sonntag ist es spätesens so weit, da sollte man seine Kreuzchen bis 18:00 Uhr gesetzt haben.

In der Vielzahl der Angebote ist es jedoch oftmals schwer, sich zu enscheiden.

Für Frauen haben die Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Wesel Fragen an die Wahlprogramme aus Frauensicht formuliert. Die Antworten muss sich jede Wählerin in den Wahlprogrammen oder am Wahlkampfstand in der City oder in den Ortsteilen allerdings selber holen.

Im Krachgarten-TV gibt es Streams einer Diskussionsrunde mit den Vorsitzenden der Parteien in Wesel. Hier die Links:

Krachgarten TV 1.

Krachgarten TV 2.

Krachgarten TV 3.

Ein Runde mit den Kandidatinnen und Kandidaten für den Chef*innen-Posten im Weseler Rathaus gibt es dort heute Abend.