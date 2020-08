Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. So auch die Kommunalwahlen am 13. September. Einen Schatten nimmt der Stadtjugendring Wesel jedenfalls bereits jetzt wahr, sind doch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht stimmberechtigt. Damit auch sie mit ihren Interessen und Bedürfnissen beachtet werden, organisiert der Stadtjugendring eine Wahl für alle, die noch nicht wählen dürfen. Zu dieser U16-Wahl gibt es in Wesel insgesamt zehn Wahllokale.

„Wer jetzt 15 Jahre alt ist, ist bei der nächsten Kommunalwahl schon 20, studiert möglicherweise und wohnt dann nicht mehr in Wesel. Die ganze Zeit über sind diese jungen Menschen aber unmittelbar betroffen von allem, was auf der kommunalen Ebene entschieden wird“ – so Michaela Leyendecker, Vorsitzende des Stadtjugendrings. „Mit der U16-Wahl und darüber hinaus wollen wir allen ca. 7.600 Weseler Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren als Stadtjugendring Gehör verschaffen.“

Epizentrum der U16-Wahl ist wie bei den letzten drei Wahlen auch mit ca. 1.100 Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren die Gesamtschule Am Lauerhaas. Gewählt werden darf hier bereits am 2. September. Diesmal nicht im Foyer als zentralem Wahlraum, sondern in den Klassen- und Kursräumen mit vier „Wanderurnen“. Wählen dürfen hier während der Unterrichtszeit nur Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule.

Praktisch direkt nebenan im Jugendhaus Katakomben (Birkenstraße 14 a) bietet Dieter Skusa die Gelegenheit, während der Öffnungszeiten zu wählen. Dies ist Montag, 31. August von 16:00 – 19:30 Uhr, dienstags, 1. September 16:30 – 18:30 Uhr sowie Donnerstag und Freitag, 3. und 4. September 16:30 – 19:00 Uhr der Fall.

Im Jugendhaus Come In am Fusternberg (Wackenbrucher Str. 80) findet die Wahl beschränkt auf die Besucher*innen in „Schichten“ statt. Leiterin Katrin Wientges wünscht regen Andrang am Dienstag, 1. September, 16:00 - 19:00 Uhr, Donnerstag, 3. September, 16:00 - 18:30 Uhr und Freitag, 4. September, 16:30 - 18:30 Uhr.

Im Schepersfeld ist das Jugendcafé Treffpunkt (Andreas-Vesalius-Straße 15). Marcus Krieft freut sich auf eine möglichst hohe Wahlbeteiligung. Hier sind die Kommunalwahlen während der ganzen Woche Thema. Gewählt wird während der Öffnungszeiten von Montag bis Freitag, 14:00 – 18:00 Uhr. Die Stimmen werden hier nicht separat ausgezählt; die Urne wird vielmehr ungeöffnet ins innerstädtische Mutterhaus weitergereicht.

Dort im Jugendzentrum Karo (Herzogenring 12) findet die Wahl ebenfalls während der gesamten Woche zu den Öffnungszeiten statt. Hier kümmert sich Sylke Bergmann um die Jungwähler*innen. Im großen Haus besteht in den unterschiedlichen Gruppen reichlich Gelegenheit zur Diskussion und zwar sonntags, dienstags, mittwochs und donnerstags von 16:00 – 20:00 Uhr sowie freitags und samstags von 17:00 – 21:00 Uhr.

Genauso meinungsfreudig wünscht sich Barbara Hanowski als Hausherrin im Mädchentreff ihre Besucherinnen. Auch hier wird während der allgemeinen Öffnungszeiten gewählt - aber achtung: Girls only!

Offen für alle ist das zentrale Wahllokal beim Jugendreferat (Baustraße 1). Hier kann vom 2. bis 4. September jeweils ab 16:00 Uhr gewählt werden.

Auch in der Feldmark sind Kinder und Jugendliche zur Wahl aufgerufen. Im Just4You am Marktplatz (Eingang Hamminkelner Landstraße 20) haben sie die Gelegenheit die Stimme abzugeben. Die Wahlurne bewacht Daniel Harke.

Vom Skyline in der Arche in Blumenkamp (Feuerdornstraße 16) aus organisiert Silke Villbrandt das Wahlgeschehen in Wesel. Aber auch in ihrem Jugendhaus selbst wird gewählt und zwar am Dienstag, 1. September und Donnerstag 3. September jeweils von 16:00 – 19:00 Uhr.

Zwischendurch am Mittwoch, 2. September ermöglicht sie der Flürener Jugend die Stimmabgabe. In der Zeit von 16:00 – 18:00 Uhr ist das Wahllokal im Evangelischen Jugendtreff (Marsstraße 1) besetzt. Die Stimmen vom benachbarten Jugendhaus Flash werden hier mit ausgewertet.

In allen Weseler Wahllokalen ist die Wahl beschränkt auf die Rats- und Bürgermeister*innen-Wahl, um Stimmabgabe und –auszählung nicht zu kompliziert zu gestalten. Michaela Leyendecker ruft allerdings auch und gerade junge Menschen dazu auf, am 13. September an allen sie betreffenden Wahlen teilzunehmen. Fünf Stimmzettel wird es dafür insgesamt geben.

Die Ergebnisse der U16-Wahl werden vom Stadtjugendring zusammengetragen und ausgewertet und noch am Freitag veröffentlicht. Silke Villbrandt, neben ihrer Tätigkeit als Jugendleiterin im Skyline auch Jugendpolitische Koordinatorin beim Jugendreferat des Kirchenkreises, ist gespannt, wie die U16-Wahlen in Wesel ausgehen, gab es doch noch nie so viele Kandidat*innen für den Chefposten im Rathaus, und insgesamt 175 Bewerber*innen aus sieben Parteien und Wählergruppen streben nach einem der 50 zu vergebenden Ratsmandate.

