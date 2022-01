Erste und vierte Mannschaft des PBSC Wesel spielen Unentschieden, zweite und dritte Mannschaft bleiben siegreich, fünfte Mannschaft erleidet Niederlage

Erneut sehr wechselhaft verlief der erste Spieltag im neuen Jahr, der gleichzeitig letzter Spieltag der Hinrunde war und bei dem auch alle fünf Mannschaften des PBSC Wesel am Start waren. Während sich die erste und vierte Mannschaft jeweils mit einem Unentschieden begnügen und die fünfte Mannschaft sogar eine Niederlage hinnehmen musste, konnten die zweite und dritte Mannschaft deutliche Siege feiern.

Auch im neuen Jahr setzte sich für die erste Mannschaft des PBSC Wesel in der Oberliga der nicht gerade positive Trend der letzten Spieltage leider weiterhin nahtlos fort. Im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten BC Oberhausen 3 kam das Team am Ende wiederum nicht über ein 4:4 Unentschieden hinaus. Dabei hatte die Begegnung zunächst sehr vielversprechend begonnen, da in den beiden Auftaktpartien zunächst Jörg Saborowski im 14.1 endlos und dann Holger Gurzan im 8-Ball mit ihren Erfolgen das Team in Führung brachten. Nachdem dann aber die beiden anderen Partien in der Hinrunde verloren gingen, sorgte zu Beginn der Rückrunde der an diesem Tag überzeugende Holger Gurzan im 14.1 endlos mit seinem zweiten Sieg an diesem Tag zunächst für die erneute Führung. Da dann jedoch die nächsten beiden Partien wiederum verloren gingen, geriet die Mannschaft sogar vorübergehend in Rückstand und konnte sich am Ende bei Reiner Köster bedanken, der durch seinen klaren Erfolg in der letzten Partie im 9-Ball dafür sorgte, dass das Team am Ende zumindest noch einen Punkt behalten konnte . In der Tabelle fiel die Mannschaft dennoch um einen Platz zurück und belegt jetzt nur noch den sechsten Rang.

Wesentlich besser lief es dagegen für die zweite Mannschaft des PBSC Wesel in der Verbandsliga, die sich im Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SG Borken klar mit 6:2 durchsetzen konnte. Bereits in der Hinrunde konnten Kai Lungwitz im 14.1 endlos, André Steinbach im 10-Ball und Christopher Mertz im 8-Ball das Team mit ihren Erfolgen eindeutig auf die Siegerstraße bringen. Dieser Trend setzte sich dann erfreulicherweise auch in der Rückrunde weiter fort, in der die Mannschaft durch den einmal mehr überzeugenden André Steinbach im 14.1 endlos sowie Simon Nierfeld im 8-Ball und Christopher Mertz im 9-Ball erneut drei von vier Partien für sich entscheiden und damit am Ende den doppelten Punktgewinn ungefährdet unter Dach und Fach bringen konnte. In der Tabelle konnte sich die Mannschaft dadurch gleich um zwei Plätze nach vorne schieben und liegt jetzt auf dem fünften Platz.

Noch mehr Grund zur Freude hatte die dritte Mannschaft des PBSC Wesel, die im Spitzenspiel der Bezirksliga zu Hause gegen den Tabellenzweiten PBC Joker Oberhausen mit 6:2 deutlich die Oberhand behielt. Wieder einmal konnten bereits in der Hinrunde Jim Meininghaus im 9-Ball, Tim Schneider im 10-Ball und Frank Heun im 8-Ball mit ihren Erfolgen den Grundstein zum Sieg legen. Und einmal mehr setzte das Team auch in der Rückrunde diesen Trend nahtlos fort und ließ durch Frank Heun im 14.1 endlos, Michael Ohlig im 8-Ball und Jim Meininghaus im 10-Ball überhaupt keinen Zweifel am deutlichen Erfolg mehr aufkommen. Durch diesen Sieg konnte die Mannschaft die Tabellenführung nicht nur weiterhin behaupten sondern ihren Vorsprung auf Oberhausen auch auf nunmehr drei Punkte ausbauen.

Weniger zufrieden war hingegen die fünfte Mannschaft des PBSC Wesel, die sich in der Kreisliga A auswärts beim Tabellendritten PBC Obersteiger Höntrop 2 knapp mit 3:5 geschlagen geben musste. Die Punkte für das Team holten Friedrich Frickel (9-Ball), Heiko Brebeck (10-Ball) und Maximilian Frickel (9-Ball). In der Tabelle fiel die Mannschaft durch diese Niederlage wieder um einen Platz nach hinten und liegt jetzt wieder auf dem fünften Rang.

Etwas erfolgreicher lief es indes für die vierte Mannschaft des PBSC Wesel, die sich in der Kreisliga B im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten PBC Obersteiger 3 immerhin ein 4:4 Unentschieden erkämpfen konnte. Die Punkte für das Team holten Martin Rosenau (8-Ball, 14.1 endlos), Andreas Jähnig (8-Ball) und Karl-Heinz Conrad (10-Ball). In der Tabelle konnte sich die Mannschaft durch diesen Punktgewinn wieder um einen Platz verbessern und belegt hier jetzt den sechsten Rang.