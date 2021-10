Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Wesel, Regina Lenneps, möchte Frauen und Mädchen ab 16 Jahren im Umgang mit Konflikten unterstützen.

Die Diplompädagogin, Bildungsreferentin und WenDo-Trainerin, Martina Specker, zeigt den Teilnehmerinnen verschiedene Techniken von WenDo und erklärt, wie diese anzuwenden sind. Unter anderem werden prekäre Alltagssituationen nachgestellt, um die eigenen Reaktionen besser kennenzulernen und sichere Verhaltensweisen zu entwickeln.

Am 20. und 21. November findet in den Räumlichkeiten des Mehrgenerationenhaus Im Bogen, Pastor-Janßen-Straße 7, 46483 Wesel, von 10 bis 15 Uhr, ein WenDo – Grundkurs in Sachen Selbstbehauptung und Selbstverteidigung statt. Die Kosten für den zweitägigen Grundkurs betragen 85 Euro pro Person.

Die Teilnehmerinnen werden gebeten, in bequemer Kleidung zu kommen. Ein 3G-Nachweis ist erforderlich. Anmeldungen werden ab sofort unter gleichstellung@wesel.de oder auch telefonisch unter 0281/203-2564 angenommen.

Bei einer zu geringen Teilnehmerinnenzahl findet der Kurs nicht statt.