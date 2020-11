Am vergangenen Wochenende setzten die Freundeskreismitglieder ihre Kränze und Gebinde mit Herzblut und Ideenreichtum erneut einladend in Szene. Neben wunderschönen Adventskränzen verschiedener Stilrichtungen boten die Tierfreunde mit einem Augenzwinkern einen besonderen Männerkranz an, der den Betrachtern ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte. Auch Kränze für den Schalke- und BVB- Anhänger ließen die Herzen der Fußballfans höher schlagen.Kein Wunder, dass die Gebinde reißenden Absatz fanden.



Lackhausen. Kaum waren die Kränze gefertigt, wechselten sie auch schon den Besitzer.

Die riesige Nachfrage bestärkte das Team in seiner Schaffenskraft. So arbeiteten die freiwilligen Helfer nonstop, um Nachschub in ihrer Kreativwerkstatt entstehen zu lassen und die fast leergefegte Verkaufsfläche wieder aufzufüllen.Viele Interessenten harrten dankenswerter Weise geduldig einige Minuten aus, um an die begehrte Ware heranzukommen, denn der reglementierte Zugang zur Verkaufsfläche und das Abstand halten ließen zeitweise kleine Staus aufgrund der großen Nachfrage entstehen.

Mit dem Kauf eines weihnachtlichen Gesteckes machten die Gäste nicht nur sich selbst eine Freude, sondern trugen gleichsam dazu bei, dass das Projekt eine runde Sache für das Tierheim wird.

Reh, Eule, Eisbär und Co. fanden als Leitmotiv auf den Kränzen großen Gefallen, so durfte es auch hier und da ein Exemplar mehr sein als ursprünglich geplant.

In der nächsten Woche sind die Ehrenamtler wieder für die Tiere des Tierheims produktiv. Bestimmt lassen sie sich wieder etwas Besonderes einfallen, um ihren Kunden wunderschöne Dinge zur Vorweihnachtszeit zu bieten.

Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. November , jeweils von 10 bis 16 Uhr, geht der Benefizverkauf mit Elan in die dritte Runde.

Das Tierheimteam bereitet sich auf viel Besuch vor und freut sich darauf.

Wer die tolle Arbeit, die im Tierheim geleistet wird, auf vielfältige Weise unterstützen möchte, kann gerne unter info@tierheim-wesel.de oder unter der Telefonnummer 0281/56699 Kontakt aufnehmen.