Der Heimatverein Büderich und Gest nutzte die zwischenzeitlich erlaubte Möglichkeit, um die im letzten Jahr ausgefallene Jahreshauptversammlung endlich abhalten zu können.

Unter Corona-Bedingungen fanden über 20 Mitglieder zusammen, um den leider gesundheitsbedingt ausscheidenden 1. Vorsitzenden Peter Schmidt nach achtjähriger Amtszeit zu

ehren und Dank zu sagen. Sein Nachfolger ist der gebürtige Büdericher Bernhard „Berni“ Tepass (61), der sich neben der 2. Vorsitzenden Katharina Kemming über die Wiederwahl der langjährigen Vorstandsmitglieder Hans Georg Kraemer (1. Schriftführer), Arnold Tepass (1. Kassierer), Hans Grabowski, Doris Ingendahl, Hanno Tepass und Conny Wefelnberg (alle Beisitzer) über weitere Verstärkungen freute:

Georg Hoffacker besetzt das Amt des 2. Kassierers; Sascha Pliestermann und Norbert Hetjens sind zusätzliche Beisitzer: „Damit leiten wir mittelfristig nach und nach eine Verjüngung des Vorstands ein, und können die vielen praktischen Erfahrungen des bisherigen Vorstands anleitend nutzen. Wir müssen demnächst neben den erfolgreichen jährlichen Veranstaltungen wie beispielsweise das Büdericher Grünkohlessen, das Hansefest in Wesel und den Kappesmarkt in Raesfeld neue Aktivitäten insbesondere in Büderich entfalten.

Es gibt auch schon konkrete Ideen, wie die Vorstellung und anerkennende Würdigung der Berufs- und Lebensleistung überregional bekannter Büdericher Persönlichkeiten in einer jährlichen Serie. Auch an den 150. Jahrestag der in 1874 fertiggestellten Eisenbahnbrücke sollten wir gebührend denken. Schließlich wollen wir den Austausch von Hinweisen und Vorschlägen mit allen Bürgern, Vereinen und Institutionen verstärken, um miteinander ein zufriedenstellendes Wohnen und Leben in Büderich zu fördern. Dieses aufeinander zugehen ist in der Vergangenheit möglicherweise unbeabsichtigt zu kurz gekommen – nur im gemeinsamen ergebnisoffenen Gespräch lassen sich

gute Lösungen finden“.

In dem Zusammenhang weist der Heimatverein alle Interessierte auf seine Homepage

www.heimatverein-büderich-gest.de oder www.hvbgev.de hin, in dem vielfältige Aktivitäten

vorgestellt werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Euro jährlich. Erfreulich: Die Zahl der

Mitglieder ist seit der Versammlung zweistellig gestiegen.