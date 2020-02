Träumt nicht jedes Kind davon, einmal eine Prinzessin - am Trapez, als Bauchtänzerin, ein Actionheld – gefährlich und spektakulär mit Feuer oder ein Indianer zu sein? Einfach im Mittelpunkt zu stehen und Faxen zu machen, und alle finden es toll?

Bilder von der Galavorstellung am Freitag des Zirkusprojekt „Circus for Kids“. Die Schüler der Klassen 1 - 4 der Grundschule Theodor Heuss Schule Flüren und der Schule am Deich Bislich begeisterten ihr Publikum in der Manage des Cirus Rondel.