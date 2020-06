"In diesem Jahr ist alles anders, als wir es gewohnt sind. Veranstaltungen, Feiern und Zusammenkünfte in allen sozialen Bereichen wurden abgesagt, bzw. müssen verschoben werden. So ist natürlich auch die kfd Ginderich davon betroffen.", schreibt Sabine Döring an die Redaktion.

Die Bezirkshelferinnen verteilen monatlich die Mitgliederzeitschrift, die den Mitgliedern den ein oder anderen Impuls in dieser Zeit geben kann. "Als kleines Lebenszeichen des Teams vor Ort wird es ab Samstag, 27. Juni, eine kfd to go-Aktion geben.", kündigt Döring an und schreibt: "Während der Kirchenöffnungszeiten liegen kleine Mutmachtüten in der Kirche bereit, die mit nach Hause genommen werden können. Das Team hofft, dass viele dieses Angebot in Anspruch nehmen werden."