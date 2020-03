Unser KiTa-Kinderkarneval am Rosenmontag 2020 war wieder ein voller Erfolg!

Bereits Monate vorher begannen die Planung und die Suche nach einem größeren Veranstaltungsort. Schnell viel die Entscheidung, mit dem ADTV Tanzhaus Wesel eine Kooperation einzugehen. Schließlich haben wir mit dem Team um Marc Müller in der Vergangenheit bereits sehr erfolgreich Veranstaltungen ausgerichtet. Die Kosten für die Miete des Tanzhauses Wesel wurden freundlicher Weise von der Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe übernommen.

Am Donnerstag vor Rosenmontag begann die Dekoration des Tanzhauses Wesel. Luftballongirlanden und Fensterschmuck wurden aufgehängt, ein Wickeltisch vom Babymarkt Wesel aufgestellt, Stühle und Tische für die Eltern sowie für die Kuchentheke positioniert und die Zwischenwände zwischen den Tanzsälen verschoben.

Am Rosenmontag um 14.30 Uhr begann der Einlass. Zahlreiche Eltern mit Ihren KiTa-Kindern und Geschwistern warteten bereits. Jedes Kind bekam mit dem Eintritt einen Gutschein für einen Berliner, gespendet von der Fa. Bors mein Bäcker aus Hamminkeln. Diese konnten an der Kuchentheke, welche mit zahlreichen Kuchenspenden von Eltern ausgestattet war, abgeholt werden. Die Ausgabe erfolgte durch zwei überaus motivierte Mitarbeiter der Fa. Mumme Personalservice GmbH. Zeitgleich fuhr die Fa. Tekath, Bus und Taxi aus Wesel Besucher mit Reisebussen vom Busbahnhof zum Tanzhaus.

Pünktlich um 15 Uhr begann unsere Veranstaltung. Bis ca. 18 Uhr wurden unsere Gäste durch das Programm, bestehend aus Gruppentänzen, Polonäsen und Kinderliedern zum Mitmachen durch das Team des Tanzhauses Wesel unterhalten. Wer es lieber etwas ruhiger mochte, konnte sich am Mal- und Basteltisch oder an den Spielstationen im Foyer auslassen. Natürlich durften auch Kamelle nicht fehlen! Insgesamt drei Wurfrunden wurden durchgeführt. Unser herzlicher Dank geht an dieser Stelle, für die Bereitstellung von Wurfmaterial, an Rewe Koch, Stadtwerke Wesel, Dekra, Stork – A Fluid Company, Deutsche Bank, Edeka Komp, TÜV Rheinland und Legoland Discovery Centre, VPV Agentur Lenz-Raab, Ministerium für Verkehr des Landes NRW, Deutsche Bundesbank.

Besondere Augenblicke wurden festgehalten, unter anderem durch den Fotografen Günter Wormann – ArtPhotoWerkstatt.

Wir bedanken uns bei Euch für Euer Erscheinen, bei unseren Unterstützern und dem Team des ADTV Tanzhaus Wesel! Ohne Euch wäre dieser tolle Tag nicht möglich gewesen! Wir hoffen, es hat euch auch gefallen und wir dürfen Euch 2021 erneut begrüßen!

( Die Bilder findet Ihr unter https://jaeb-wesel.de/Galerie)

Euer Team des Jugendamtselternbeirat der Hansestadt Wesel

Dana Straszydlo, Markus Heß, Karen Hoh, Samira Rixner, Ramona Acuña, Martin Cisch

Herzliche Grüße,

Euer Martin Cisch