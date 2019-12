Mitarbeiter der Volksbank Rhein-Lippe eG verzichten auch in diesem Jahr auf Geschenke zu Weihnachten und wählen stattdessen fünf Institutionen aus der Region aus, die sich gesellschaftlich engagieren und zum Jahresende mit einer Geldspende unterstützt werden sollen.

Vor einigen Wochen haben die „Volksbänker“ Vorschläge gesammelt, aus denen dann fünf Empfänger ausgewählt wurden. So begrüßten die Betriebsratsvorsitzende Jana Schmidt und Anne Doemen (Marketing) einige Vertreter der ansässigen Vereine, die sich über ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk freuen und sich in unterschiedlicher Weise gesellschaftlich engagieren.

Vereine freuen sich über je 500 Euro

In diesem Jahr gingen je 500 Euro an den Kinderschutzbund Dinslaken-Voerde, Gänseblümchen e.V., Jugendfeuerwehr Hünxe, das Tierheim Wesel und den Förderverein JuZe – das Jugendzentrum in Hamminkeln.

In einer gemeinsamen Runde bei Kaffee und Gebäck tauschten sich die Vertreter der Institutionen über ihre Aufgaben und anstehenden Projekte aus und erläuterten, wie sie den unerwarteten „Geldsegen“ nutzen werden. Die Volksbank-Mitarbeiter übergaben die weihnachtliche Spende mit den besten Wünschen für das kommende Jahr.