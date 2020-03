Teilhaberinnen und Teilhaber der Volksbank Rhein-Lippe legten auch im vergangen Jahr einen Betrag im VR-WachstumsSparen mit Herz an. Diese besonderen Sparanlage für engagierte Mitglieder ermöglicht, dass je Anlagesumme von 1.000 Euro jeweils zwei Euro an eine von drei zur Auswahl stehenden gemeinnützige Organisation gespendet wird.

So begrüßten die Volksbank-Vorstände Ulf Lange und Claus Overlöper drei Repräsentanten der Spendenempfänger. Es freuten sich Josef Hermsen von der KREAKTIV Bürgerstiftung Wesel, Frank Boßerhoff vom NABU aus Wesel und Steffi Hain von Radio KW als Vertreterin der Aktion Lichtblicke über die Zuwendung der Volksbank.

Die Vertreter der Institutionen tauschten sich über ihre Aufgaben und anstehenden Projekte aus. Die KREAKTIV Bürgerstiftung erhielt eine Spende von 3.600 Euro, NABU und Lichtblicke freuten sich über jeweils 1.300 €. „Ein großer Dank geht an unsere Mitglieder, die in diese Anlageform investieren“, so Ulf Lange zufrieden.