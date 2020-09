Das Thema öffentliche Sauberkeit ist bei vielen Bürgern ein sensibles. „Der ASG arbeitet intensiv an einem sauberen Stadtbild. Wir führen u. a. viele Sonderreinigungen durch“, betont Betriebsleiter Franz Michelbrink. Aktuell nimmt sich der ASG verschmutzte Straßenschilder mit Hilfe eines extra dafür angeschafften Großgerätes vor.

Ziel der jetzigen Aktion ist es, alle städtischen Straßenschilder wirksam und langfristig von Grünspan, Dreck und Aufklebern zu befreien. Dabei ist man in der Innenstadt, Lackhausen, Obrighoven und Flüren schon ein großes Stück vorangekommen. Es wurden zuletzt Schilder in Diersfordt, Bergerfurth und Bislich gereinigt. Als nächstes wäscht ASG im linksrheinischen Bereich. Drei bis vier Wochen sind dafür angesetzt. Das mobile Gerät wird dann aber nicht in die Ecke gestellt, dazu ist es zu vielseitig. Es kann auch zur Reinigung von z. B. Altkleidercontainern genutzt werden oder zur Unkrautbekämpfung.

„Bei der Reinigung der städtischen Schilder wird von unserem Mitarbeiter auch eine Mängelliste geführt, so dass beschädigte Schilder direkt neu bestellt und ausgetauscht werden können“, berichtet Ralf Mecuss, der zuständige Straßenbauermeister. Besondere Verschmutzungen würden meist dort auftreten, wo es viel Laub und viele Bäume gebe.

Ralf Mecuss als Praktiker ist begeistert: „Wir haben super Erfahrungen gemacht.“ Das dürfte die Weseler freuen, die immer auf ein sauberes Stadtbild Wert legen.