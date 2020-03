Die Auszubildenden der Stadt Wesel, Antonia Krug und Milan Martens, haben in einer Projektarbeit den Informationsflyer der Stadt Wesel „Zahlen, Daten, Fakten 2020“ aktualisiert.

Der kompakte Flyer informiert in Stichpunkten unter anderem über die Geschichte der Stadt Wesel, Wirtschaftsdaten, Verkehr, Gesundheitswesen oder Sport in Wesel sowie über Veranstaltungshighlights in diesem Jahr. Er ist ab sofort kostenlos im Rathaus der Stadt Wesel (auf dem Flur vor dem Büro der Bürgermeisterin – Raum 104, Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel) sowie in der Stadtinformation (Großer Markt 11, 46483 Wesel) erhältlich. Zudem gibt es eine englische Fassung des Flyers.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp sieht in dem neuen Flyer verschiedeneVorteile: „Unsere Auszubildenden lernen die Stadt Wesel durch die Recherche besser kennen. Zudem erhalten Interessierte alle wichtigen Daten in einer kurzen und übersichtlichen Form.“ Darüber hinaus erhalten Bürgerinnen und Bürger, die nach Wesel ziehen, den Flyer in der städtischen „Neubürgertüte“. „So sind auch Neubürgerinnen und Neubürger sofort über wichtige Events der Stadt Wesel bestens informiert“, ergänzt die Bürgermeisterin.

Die Projektarbeit wird in den kommenden Jahren von anderen Auszubildenden fortgeführt.